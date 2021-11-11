  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Makedonya’daki Müslüman Türkler, minarelerden ezan sesinin devamı için mücadele ediyor!
Dünya

Makedonya’daki Müslüman Türkler, minarelerden ezan sesinin devamı için mücadele ediyor!

Tarihi geçmişi Antik Çağlara kadar dayanan Makedonya’da Türk varlığı çok eskilere dayanıyor. Osmanlı bakiyesi Türkler, Kuzey Makedonya’da kültürlerini ve ezan sesini yaşatmanın mücadelesini veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 00:58:00 - 2021-11-11 00:58:36

Kuzey Makedonya, Balkanlar’da yaşayan Osmanlı bakiyesi Türklerin en yoğun olduğu ülke.

Ülkede yaşayan Türkler dillerini ve kültürlerini korumanın yanı sıra minarelerden ezan sesinin eksilmemesinin de gayreti içinde.

Onlardan biri de Veles şehrinin Koçulari köyünde imamlık yapan Şevket Şeyhu.

Üsküp'ten bile cemaatin geldiğini söyleyen Şeyhu, "Çocuklara da dini şeyleri anlatıyorum. Türk mezarlarımız var, bazen de gidiyoruz ziyaret ediyoruz. Tanıdığımız, tanımadığımız kişilere dua ediyoruz" diyor.

Kaynak: TRT Haber

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berat Albayrak'tan yeni adım! Rasim Ozan Kütahyalı ‘Yeri yerinden oynatacak’ diyerek aktardı
Gündem

Berat Albayrak'tan yeni adım! Rasim Ozan Kütahyalı ‘Yeri yerinden oynatacak’ diyerek aktardı

Güneş yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bir kitap kaleme aldığını söyledi.
Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Bakın nereye kadar geldi
Gündem

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Bakın nereye kadar geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün art arda yaptığı uyarıların ardından hava sıcaklığı yurt genelinde 6 ila 10 derece azaldı, çok sayıda kentte..
Lütfü Türkkan'ın küfrü anketlere bakın nasıl yansıdı
Siyaset

Lütfü Türkkan'ın küfrü anketlere bakın nasıl yansıdı

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine ettiği iğrenç küfür seçmenlere soruldu. Areda Survey'in anketinde genç seçmenin 67,5'..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay