Makedonya’da virüse yakalanan Türk vatandaş: “Endişeleniyorum, Türkiye’de tedavi olmak istiyoruz

Makedonya’da korona virüse yakalanan ve tedavi şartlarının yeterli olmadığını ifade eden aile bireylerinden baba Cüneyt Aktaş, hastanede kaydettiği videoda endişe duyduğunu dile getirerek, “Eşim ve çocuklarım evde, onlarda pozitif ve onlar için endişeleniyorum. Türkiye’de tedavi olmak istiyoruz” dedi.

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yaşayan Sakaryalı Cüneyt ve Fikriye Aktaş çifti ile 10 ve 11 yaşlarındaki çocukları korona virüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Çift ve çocukları için yapılan testler pozitif çıktı. Akciğerinde rahatsızlık bulunan ve tansiyon hastası olan Cüneyt Aktaş, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle tekrar hastaneye başvurdu. 2 gündür hastanede tedavi altında tutulan baba Aktaş duyduğu endişeyi dile getirebilmek adına cep telefonuyla video çekti.

Endişeleniyorum, Türkiye’de tedavi olmak istiyoruz

Hastanede tedavi süreci devam eden Cüneyt Aktaş telefonuyla hastane odasında kaydettiği videoda, “Ben 2 gündür hastanedeyim. Öksürüğüm çok fena, içim acıyor. Eşim ve çocuklarım evde, onlarda pozitif ve onlar için endişeleniyorum. Türkiye’de tedavi olmak istiyoruz, bizi Türkiye’ye aldırın lütfen” ifadelerine yer verdi.

Cüneyt Aktaş’ın eşi ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Eşimin durumu ağırlaşmaya başladı hastanede yatıyor ve bir akciğer filmi dahi çekilmemiş. Evde çocuklarımla durumumuzun ağırlaşmasından korkuyoruz, lütfen sesimizi duyun” diyerek Türkiye’den yardım istedi.