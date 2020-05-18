Makedonya’da korona virüse yakalanan Sakaryalı çift Türkiye’den yardım istedi

Makedonya’da yaşayan ve korona virüse yakalanan Sakaryalı Cüneyt ve Fikriye Aktaş çifti ile çocuklarının tedavi süreçlerinin yeterli olmadığını söyleyen aile yakınları, Türkiye’den yardım istedi.

Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yaşayan Sakaryalı Cüneyt ve Fikriye Aktaş çifti ile 10 ve 11 yaşlarındaki çocukları korona virüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Çift ve çocukları için yapılan testler pozitif çıktı. Akciğerinde rahatsızlık bulunan ve tansiyon hastası olan Cüneyt Aktaş, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye gitti ve yapılan ilaç tedavisi sonrasında evine gönderildi. Caner Aktaş’ın durumunun kötüye gittiğini gören aile yakınları, tedavi süreçlerinin yeterli olmadığını söyleyerek durumu sosyal medya üzerinden paylaşıp Türkiye’den ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yardım istediklerini duyurdu. Yapılan tedaviden endişe duyduklarını iddia eden aile yakınları, çift ve çocuklarının Türkiye’ye getirilerek tedavilerinin ülkede devam edilmesi talebinde bulundu.