Makedon örgüt lideri gözaltına alındı! Dikkat çeken Sedat Peker detayı
Makedon suç örgütü lideri ve uyuşturucu baronu Boban Pomoski, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Makedon uyuşturucu baronu Boban Pomoski Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Pomoski, transit olarak Mısır'ın Başkenti Kahire'ye gidecekti, fakat polis ekiplerinin dikkatinden kaçamadı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalanan Pomoski, Türkiye’de bir suça karışmadığı için Makendonya'ya sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
CNN Türk'ün haberine göre, ayrıca organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Makedonya'da kaldığı dönemde Pomoski'nin yanında kaldığı ileri sürüldü.