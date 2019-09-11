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Makas tekniği ile 15 yıllık çocuk hasreti son buldu

DİYARBAKIR (İHA) – Şırnak’ta yaşayan ve yaklaşık 15 yıldır çocuk hasreti çeken Bahar Özcan, Diyarbakır’da makas yöntemi ile rahim perdesi temizlendikten sonra akupunktur ve yumurta kalitesi artırılarak kendiliğinden gebe kaldı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:29
Makas tekniği ile 15 yıllık çocuk hasreti son buldu

DİYARBAKIR (İHA) – Şırnak’ta yaşayan ve yaklaşık 15 yıldır çocuk hasreti çeken Bahar Özcan, Diyarbakır’da makas yöntemi ile rahim perdesi temizlendikten sonra akupunktur ve yumurta kalitesi artırılarak kendiliğinden gebe kaldı.


Şırnak’ta yaşayan ve çocuk hasreti ile Diyarbakır’a gelen 39 yaşındaki Bahar Özcan, 15 yıldır birçok ilde tüp bebek merkezlerine başvurdu. Özcan, yapılan çeşitli tedavilere rağmen gebe kalamadı. Arkadaş tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran Bahar Özcan’ın rahminde perde ve yumurta kalitesinin düşük olduğu tespit edildi. Makas tekniği ile rahim perdesi temizlenen Özcan, akupunktur tedavisi ile yumurta kalitesi artırılarak kendiliğinden gebe kaldı.



“15 yıllık çocuk özlemi sona erdi”


Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın 15 yıldır çocuk hasretiyle birçok tüp bebek merkezinde defalarca başarısız denemeleri olduğunu belirterek, Özcan’ın makas tekniği ile çocuk özleminin sona erdiğini aktardı. Prof. Dr. Çoksüer, “Bahar Özcan 15 yıllık evli, hasta çocuk isteğiyle kliniğimize başvurdu. Hastamız şehir dışından arkadaş tavsiyesiyle geldi. Biz hastayı değerlendirdiğimizde ileri yaş yumurta tembelliği ve rahimin içerisinde derin bir perde olduğunu gördük. Hasta daha önce birçok denemeleri olmuş ve tedaviler olmuş, fakat başarısız olmuş. 15 yıldan beri perde olduğu teşhisi hastaya söylenmemiş. Hastanın yumurtalarını güçlendirmek için akupunktur yaptık, ikinci tedavi ise rahim yıkama ve rahimdeki perdeyi ortadan kaldırdık. Artık rahimde perde olsa bile rahimdeki perde ameliyatını yakarak yapmıyoruz. Rahim duvarının zarar görmemesi için makas tekniği uyguluyoruz. Hastaya tüp bebek ve aşılama yapmadan direkt spontane gebelik oluştu. Bu yaptığımız ameliyattan 2 ay sonra gebelik oluştu. Bizim için müthiş bir keyif kaynağı oldu, hasta hala da gözlerine inanamıyor. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese bu mutluluğu tattırsın” dedi.


39 yaşındaki Bahar Özcan ise 15 yıllık evli olduğunu, daha önce özel hastanelere gittiğini fakat menopoza girdiğinden dolayı çocuğu olmadığını dile getirdiklerini söyledi. Özcan, rahimde perde teşhisi konulduğunu, perde alındıktan 3 ay sonra gebe kaldığını ifade ederek, çok mutlu olduğunu aktardı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:29
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