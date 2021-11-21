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Yerel Makas atarken kazaya neden oldu! Yaralılar var
Yerel

Makas atarken kazaya neden oldu! Yaralılar var

Maltepe’de bir sürücü, trafikte makas atarak ilerlerken kazaya neden oldu. Olayda 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 06:56:00 -
Makas atarken kazaya neden oldu! Yaralılar var

Kaza 02.30 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Gülsuyu köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Trafikte makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsü yabancı plakalı lüks aracı sıkıştırdı.

Direksiyon hâkimiyetini kaybeden lüks araç sürücüsü aynı istikamette seyir eden Tevhide Ç yönetimindeki 34 UZ 0093 plakalı KIA markalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisi ile cip sürücüsü Tevhide Ç yönetimindeki cip takla atarak D-100 Karayolu orta şeritte kaldı. Yabancı plakalı lüks araç ise takla atan aracın yaklaşık 100 metre ilerisinde durabildi. Yaşanan kazanın ardından cip içinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen ve makas atarak ilerleyen sürücü ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralan 3 kişi sağlık ekipleri ambulans ile çevrede bulunan hastanelere götürüldü.

Kazadan dolayı D-100 Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yol bakım ekiplerinin Kazaya karışan araçlardan dökülen akaryakıtı temizledi. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılması ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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