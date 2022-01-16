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Yerel Makas atan otomobil ağaç ve sokak lambasına çarptı
Yerel

Makas atan otomobil ağaç ve sokak lambasına çarptı

Kadıköy’de makas atan otomobil sürücüsü kontrolünü kaybetti kaza yaptı. Kaza yapan otomobil önce sokak lambası ve ağaca çarptı daha sonrada takla attı. Takla atan otomobil sokak lambası ve ağacı yerinden söktü. Trafik ekipleri 3 şerit caddeyi trafiğe kapattı. Otomobilin şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 03:39:00 -
Makas atan otomobil ağaç ve sokak lambasına çarptı

Kaza, saat 01:45 sıralarında Kadıköy Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre trafikte makas atan ve tehlikeleri hareketler yapan 34 DVZ 730 plakalı Honda marka otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu sokak lambası ve kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Sokak lambası ve ağacı yerinden söken otomobil daha sonra takla attı.

Kazayı vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta bulunan diğer 2 kişi yara almadan çıkarıldı. Yaralan otomobil sürücüsü ilk müdahalesinin olay yerinde yapılması sonrasında tedbir amaçlı çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kazanın olduğu cadde tedbir amaçlı polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Kaza yapan otomobil cadde üzerinden kaldırıldıktan ve cadde temizliği yapıldıktan sonra yol tekrardan trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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