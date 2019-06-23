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Makarna kilo aldırır mı?

Mis kokulu bir tabak makarna yedikten sonra vicdan azabı mı çekiyorsunuz? İşte, sizi tüm kaygılarınızdan arındıracak o haberi açıklıyoruz….

23 Haziran 2019 Pazar 16:49
Makarna kilo aldırır mı?

Toplumumuzda yerleşmiş birçok doğru bilinen yanlış mevcut. Bunlardan biri de ‘makarna kilo aldırır’ düşüncesi. Bundan 10 sene önceye kadar tereyağı, yumurta ve tuzun kesinlikle tüketilmemesi gerektiği açıklanıp duruyordu. Ancak bilim insanlarının yaptığı onlarca araştırma bu tip önyargıların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Önemli olan her şeyi ölçülü tüketmek. Örneğin tuzu hayatınızdan tamamen çıkardığınızda bu kez iyot eksikliği ile karşı karşıya kalabilirsiniz. İyot eksikliği ise birçok sağlık sorunlarına yol açmaktadır. O nedenle paketlenmiş gıdaların yanı sıra kızartmalar ve gazlı içeceklerden uzak durmak sağlık açısından yeterli bir adım olacaktır.

Basit ama lezzetli

Akdeniz tarzı beslenme dünyanın sayılı üniversitelerince araştırıldı ve bu konuda halen bir takım çalışmalar devam ediyor. Söz konusu araştırmalar ortaya koyduk ki aslında dünyadaki en sağlıklı beslenme şekli Akdeniz insanların benimsediği sitil. Malumunuz Akdeniz usulü beslenme denildiğinde akla gelen ilk ülkelerden biri de İtalya… İtalya basit ama lezzetli yemekleriyle meşhur bir ülkedir. Yemeklerinde zeytinyağı, domates, taze yeşillikler, deniz ürünleri ve makarnayı kullanan İtalya’da obezite oranı dünya ortalamasının çok çok altında. Dünyada obezitenin en az görüldüğü ilk üç ülke Japonya, Güney Kore ve İtalya'dır. Hal böyle olunca da günün neredeyse her öğününde makarna, pizza tüketen bu insanlar nasıl oluyor da kilo almıyor. O zaman sanıldığının aksine makarna kilo aldırmıyor mu?

Glisemik indeksi düşük

Yapılan araştırmalar makarnanın ölçülü tüketiminde kilo aldırmadığını ortaya koymuştur. Glisemik indeksi düşük olan makarna, kaynama esnasında içindeki nişastanın çoğunu suya bırakıyor. Beslenme uzmanları kullanılan makarnanın türünün de kilo alıp almamayla yakından ilgisinin bulunduğunu belirtiyor. Tam buğday unu ya da durum buğdayı ile hazırlanan makarna öğle yemeğinde tüketildiğinde kilo almanıza sebep olmuyor. Elbette kullanılan soslar ve makarnanın yanında tükettikleriniz de önemli.

Soslara dikkat

Söylediğimiz gibi aslında makarna kilo yapmıyor. Kilo aldıran şey ise makarnalarda kullanılan bol yağlı soslar. Makarnayı sade yiyemiyorsanız; evde az zeytinyağı kullanarak domatesli bir sos hazırlayabilirsiniz. Makarnanın üzerine krema yerine yoğurt veya peynir de kullanabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 16:49
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