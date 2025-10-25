Makarna keki tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Peki siz her gün makarna yerseniz ...

Makarna tüketimi arttı. 2013 yılında makarna tüketimi yıllık 4,4 kilogram iken 2023'te 7,3 kliograma yükseldi.

Sofraların ortak lezzeti, kültürlerin buluşma noktası ve sürdürülebilir beslenmenin simgesi makarna, bu yıl Dünya Makarna Günü 2025 24–26 Ekim 2025 tarihlerinde kutlanıyor!

Fiyatı ucuz bir besin olan makarna Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kooperatif çatısı altında birleşen kadınlar, yerel üreticiden aldıkları doğal ürünleri kestaneli, fesleğenli, cevizli makarna ve erişteye dönüştürüyor. Öte yandan Adana'da çocukluğundan bu yana makarna yemeyi çok seven 35 yaşındaki Burcu Sözüdüz, destekle kurduğu imalathanede yaptığı ürünleri zincir marketlere gönderiyor.

Peki siz her gün makarna yerseniz ne olur?

Özellikle işten dönüldüğünde, vakit olmadığında ve yorgun anlarda kurtarıcı bir gıda olarak bilinen makarna, doyurucu olmasıyla ve lezzetiyle çokça seviliyor. İdeal tüketiminde yararlı olduğu bilinen ve uygun fiyatıyla tüketiciyi memnun eden makarna, aslında her gün tüketildiğinde farklı rahatsızlıklara neden olabiliyor. Sevilen lezzetlerden makarnanın içerisinde vücut için gerekli olan vitamin ve minerallerin pek çoğu yer almakta. Ayrıca makarnanın kalsiyum ve fosfor açısından da çokça zengin olduğu bilinmekte. Kişiyi tok tuttuğu bilinen bu mucize gıda, hazmı kolaylaştırdığı gibi kemik yapısının da güçlenmesine yardımcı oluyor.

Ancak içerisinde A, B1, B2 vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, protein ve demir barındıran makarna, çok sık tüketildiğinde zayıflatmanın tersine aşırı kilo alımı, ve kalp hastalıklarına sebebiyet verebiliyor. Ayrıca diyabet geliştirme riskinde vücutta artış yaşanırken yüksek tansiyon da yaratabiliyor.

YANLIŞ PİŞİRME TEKNİKLERİ DE SORUN YARATIYOR

Tüm bunların yanında makarnanın yanlış pişirme teknikleri ile hazırlanması, insan sağlığı için büyük bir zarar teşkil ediyor. Bu sebeple makarnayı doğru ve sağlıklı şekilde pişirmek de önemli olmakta. Makarna özellikle yüksek kalorili soslar, yağlı peynirler, tavuk ve et parçaları ile birlikte tüketildiğinde kilo alımı ihtimalini çoğaltabilmekte.

Farklı lezzet arayanlar için pratik olduğu kadar lezzetli bir tarif olan makarna keki sevdiklerinize ve özellikle çocuklara ikram edebileceğiniz iyi bir alternatif olabilir. Makarna kekini dilerseniz spagetti makarna ya da boru makarna ile de hazırlayabilirsiniz. İşte makarna keki tarifi, malzemeleri ve yapılışı...

MAKARNA KEKİ MALZEMELERİ

1 paket boru makarna (kalın tortiglioni)

1 su bardağı domates sosu

1 kase rendelenmiş kaşar peynir

1 kase dilim peynir

1 diş sarımsak

1 tutam fesleğen

MAKARNA KEKİ NASIL YAPILIR?

Kelepçeli kek kalıbının tabanına domates sosunu dökün ve ince ince doğranmış sarımsakları ekleyin. Bu arada makarnaları 7 dakika kadar haşlayın ve süzün. Haşlanmış makarnaları kalıba dik bir şekilde dizin. Aralarına küçük küçük peynirleri serpiştirin. Makarnanın üzerini rendelenmiş kaşar peyniri ile kaplayın ve 200 derece ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirin. Makarnaları fırından çıkarınca kalıptan alın ve fesleğen serpiştirerek servis edin.

Afiyet olsun...

Bolonez Sos Nasıl Yapılır?

Domatesleri ve soğanı küp küp doğrayın.

Tavanın içerisine zeytinyağı koyarak kızdırın.

Kavrulan sebzelerin üzerine ise kıymayı ilave edin ve kavurma işlemine devam edin.

Kavrulan kıymanın üzerine salça ve domatesi ekleyerek pişirin.

Sosun içerisine et suyu veya haşlanmış makarna suyu ekleyin.

Bolonez Soslu Makarna Tarifi İçin Malzemeler

1 paket spagetti

Sosu için ;

200 gr Kıyma

1 büyük soğan

2 orta boy havuç

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı domates salçası

Sarımsak

Tuz, karabiber

Üzeri İçin ;

Rendelenmiş kaşar

Bolonez Soslu Makarna Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce tencerede tuzlu suyumuzu kaynatıyoruz. Su kaynadıktan sonra spagettilerimizi haşlıyoruz. Spagetti haşlanırken diğer yandan sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Soğanlarımızla, havucumuzu küçük bir şekilde doğrayarak yağda kavuruyoruz. Sarımsağı da doğrayıp kavurmaya devam ediyoruz. Daha sonra kıymamızı ekliyoruz. Hepsini bir kavuruyoruz. Ardından karabiber, tuz ve salçamızı ekliyoruz. 1 buçuk 2 su bardağı kadar su ekleyip koyulaşıncaya kadar ağzını kapatıp sosumuzu pişiriyoruz. 10-15 dk kadar pişiriyoruz.

Kaynayan spagettimizlerimizi süzgeçte süzüyoruz. Bir tabağa alıp üzerine sos döküyoruz ve rendelenmiş kaşar peynirini ekliyoruz. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun