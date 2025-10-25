Ceviz suyu cilt sorunlarına doğal çözüm: Ceviz suyu kürü Saraçoğlu tarifi nasıl yapılır? Detayları... Çok etkili

Ceviz kabuğu faydalı mıdır? Ceviz kabuğundaki antibakteriyel maddeler enfeksiyonlarla savaşır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle öksürük ve solunum yolları enfeksiyonunda iyileşmeye fayda sağlayabilir. Bunun için bir tutam ceviz kabuğu yıkanır ve 15-20 dakika suda kaynatılır. Bu su soğuk algınlığı olan hasta tarafından içilir. Diş sağlığını da koruyan cevizin kabuklarıyla yapılan ceviz suyu diş beyazlatma için kullanılır. Bunun için ceviz kabukları suda kaynatılır. Elde edilen ceviz suyu ile dişler günde iki defa fırçalanır.