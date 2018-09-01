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Makamında fenalaşan jandarma komutanından acı haber

Makamında kalp krizi geçiren ilçe jandarma komutanı Halit Kasap (47), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:50
Makamında fenalaşan jandarma komutanından acı haber

Afyonkarahisar'ın Dazkırı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halit Kasap (47), makamında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Halit Kasap, bugün saat 10.30 sıralarında makamında fenalaştı. Görevli askerler durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Halit Kasap'a ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Dazkırı Devlet Hastanesi'ne götürülen Halit Kasap, kurtarılamadı.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Evli ve 3 çocuk babası Halit Kasap'ın daha önce Çanakkale'de görev yaptığı ve kısa süre önce Dazkırı'ya atandığı belirtildi.

Dazkırı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda yarın sabah yapılacak törenin ardından Halit Kasap'ın cenazesinin memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Halkapınar köyüne gönderileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 15:50
  1. Konya
  2. Afyonkarahisar
  3. Çanakkale
  4. Dazkırı
  5. Afyon
  6. Dazkırı Devlet Hastanesi
  7. Dazkırı İlçe Jandarma Komutanlığı

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