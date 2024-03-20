Makam araçlarını kullanmayacağını da açıklamıştı! Sayısını niye 67’ye çıkardın Mansur?
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görev süresinin son günlerinde makam aracı sayısındaki artışla gündeme geldi.
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde uydurulan bir ünvanla "Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı" olarak kamuoyuna sunulan ve görev yeri Ankara'yı terk edip, meydan meydan dolaştıktan sonra hezimete uğrayınca tekrar Ankara'ya dönen CHP'li Mansur Yavaş, 31 Mart'a hazırlıksız yakalandı.
Yavaş, Ankaralıya verdiği birçok vaadini hizmet süresinde yetiştiremediği gibi büyük laflar ettiği sözlerini de yedi.
Katıldığı bir canlı yayın programında, "Makam araçlarımı sattım. İşe minibüsle gidip geliyorum" diyen Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki makam aracı sayısını 67'ye yükselttiği öğrenildi.
Mansur Yavaş'ın makam aracı sayısındaki olağanüstü artış kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasına girdi. Ankaralılar Yavaş'a söylediği yalan nedeniyle tepki gösterdi.
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