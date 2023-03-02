Mahsur kaldı, iptal edilmişti! Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), SpaceX görevini başarıyla gerçekleştirdi: İlan edildi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bugün Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi’nde önemli bir fırlatma gerçekleştirdi. ‘Crew-6’ olarak isimlendirilen görevde dört astronot, SpaceX’in Crew Dragon aracının içinde yine SpaceX’in Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderildi.

Fırlatma, normalde 27 Şubat günü gerçekleştirilecekti. Ancak roket yakıtı ateşleme sıvısında gerçekleşen bir sorun, görevin son dakikada ertelenmesine neden olmuştu.

webtekno'Astronotlar, 6 ay boyunca istasyonda kalacak ve bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek.

Diğer taraftan NASA astronotu Josh Cassada, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen ve aşağıda görebileceğiniz muhteşem bir Dünya fotoğrafını sadece iki kelime ile özetliyor: “Kesinlikle gerçek dışı.”

Görüntü, gezegenin eğrisi boyunca dans eden yeşil bir Aurora ışık şovu ile baş aşağı sarkan Dünya'yı gösteriyor.

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Cassada, görüntüyü, bir tweet aracılığıyla daha fazla ayrıntı sunmadan gönderdi. Gezegendeki beyaz lekeler şehir ışıklarıyken, dünyanın geniş bir kısmını yeşil bir Aurora örtüyor gibi görünüyor. Ön plandaki parlak, kılıç benzeri nesneler de uzay istasyonunun güneş enerjisi kaynaklarından bazıları.

Cassada, Mart ayında planlanan dönüşü ile geçtiğimiz yılın Ekim ayında SpaceX Crew-5 görevinin bir parçası olarak UUİ'ye ulaştı. Etkileyici Aurora ışıkları, Pazar gecesi güney İngiltere'ye kadar ulan olağanüstü bir gösterisi sunmuştu. Görüntü, UUİ'den gelen etkileyici Dünya fotoğraflarının arasına katılmış durumda...