Son Haberler

Ölüm makinesi satışları çakıldı!

Cem Küçük'ten gündemi altüst edecek çıkış: Erdoğan'a açıktan tek desteği yok ders vermeye kalkıyor

Milyonluk geliri dudak uçuklattı! Bahis operasyonunda gözaltına alınan o isimden çarpıcı itiraf

Yeni yılda ticarette değişim: Vergi ve güvenlik adımları başlıyor

Terörist İsrail'in Somaliland hamlesinin hedefi Türkiye mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DEAŞ operasyonu açıklaması: Eli kanlı canilerle mücadele tavizsiz sürecek

DEAŞ operasyonunda şehit olmuşlardı! 3 polisimizin kimlikleri belli oldu

Diplomalı işsizliğin çaresi MYO'lar: İstihdam yüzde 92'yi buldu... Akit MYO'ların önemini manşete taşımıştı

3 polisimizin şehit olduğu duyuruldu Türkiye yasa boğuldu: Ülke genelinde yılbaşı kutlamaları durdurulacak mı?

Ümit Özdağ’dan skandal paylaşım! 'Yılbaşı gecesi canlı bomba patlatacaklar' dedi, IŞİD'le çatışma devam ederken kendisine oy istedi!
Mahsur kalan ambulans ve araçlar için ekipler seferber oldu: Kar kaplanları geçit vermedi
Yerel

Mahsur kalan ambulans ve araçlar için ekipler seferber oldu: Kar kaplanları geçit vermedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mahsur kalan ambulans ve araçlar için ekipler seferber oldu: Kar kaplanları geçit vermedi

Siirt'in dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışıyla mücadele ettiği şu günlerde, Eruh ve Pervari ilçelerinden yürekleri ağza getiren haberler geldi. Eruh ilçesine bağlı Milan köyü yolunda seyir halindeyken kara saplanan ve mahsur kalan bir araçtaki vatandaşlar, bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgede, ekiplerin zamanla yarışı vatandaşların güvenli bölgeye ulaştırılmasıyla son buldu.

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Milan köyünde ilçe merkezine gelmekte olan bir araç ve Pervari Geçittepe köyünde yolda mahsur kalan ambulans kurtarıldı.

Siirt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde yolda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar için kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine bölgelere sevk edilerek hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Eruh ilçesine bağlı Milan köyünde ilçe merkezine gelmekte olan bir araç yolda mahsur kalırken, ekiplerin çalışmasıyla hususi pikap içerisinde bulunan yaşlı ve çocuklar güvenli bir şekilde kurtarılarak tekrar köylerine ulaştırıldı. Diğer ilçelerde de mahsur kalan araçlar ekiplerin yoğun çalışmasıyla güvenli alanlara alındı.

Öte yandan Pervari Geçittepe köyünde yolda mahsur kalan ambulans kurtarıldı.

