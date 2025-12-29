Mahsur kalan ambulans ve araçlar için ekipler seferber oldu: Kar kaplanları geçit vermedi
Siirt'in dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışıyla mücadele ettiği şu günlerde, Eruh ve Pervari ilçelerinden yürekleri ağza getiren haberler geldi. Eruh ilçesine bağlı Milan köyü yolunda seyir halindeyken kara saplanan ve mahsur kalan bir araçtaki vatandaşlar, bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgede, ekiplerin zamanla yarışı vatandaşların güvenli bölgeye ulaştırılmasıyla son buldu.
Siirt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde yolda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar için kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine bölgelere sevk edilerek hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Eruh ilçesine bağlı Milan köyünde ilçe merkezine gelmekte olan bir araç yolda mahsur kalırken, ekiplerin çalışmasıyla hususi pikap içerisinde bulunan yaşlı ve çocuklar güvenli bir şekilde kurtarılarak tekrar köylerine ulaştırıldı. Diğer ilçelerde de mahsur kalan araçlar ekiplerin yoğun çalışmasıyla güvenli alanlara alındı.
Öte yandan Pervari Geçittepe köyünde yolda mahsur kalan ambulans kurtarıldı.