Mahsur kalan ambulans ve araçlar için ekipler seferber oldu: Kar kaplanları geçit vermedi

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Milan köyünde ilçe merkezine gelmekte olan bir araç ve Pervari Geçittepe köyünde yolda mahsur kalan ambulans kurtarıldı.

Siirt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerinde yolda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar için kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine bölgelere sevk edilerek hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Eruh ilçesine bağlı Milan köyünde ilçe merkezine gelmekte olan bir araç yolda mahsur kalırken, ekiplerin çalışmasıyla hususi pikap içerisinde bulunan yaşlı ve çocuklar güvenli bir şekilde kurtarılarak tekrar köylerine ulaştırıldı. Diğer ilçelerde de mahsur kalan araçlar ekiplerin yoğun çalışmasıyla güvenli alanlara alındı.

Öte yandan Pervari Geçittepe köyünde yolda mahsur kalan ambulans kurtarıldı.