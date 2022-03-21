  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Mahsur kalan aile, 9 saat sonra kurtarıldı
Yerel

Mahsur kalan aile, 9 saat sonra kurtarıldı

Ankara'da karlı ortamın keyfini çıkarmak için yola çıkan 4 kişilik aile, Otacı Yaylası'nda mahsur kaldı. Aile, 9 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 05:39:00 -
Mahsur kalan aile, 9 saat sonra kurtarıldı

Olay, saat 16.00 sularında Kızılcahamam ilçesine bağlı Otacı Yaylası'nda meydana geldi. Çocukları ile birlikte yaylaya çıkan Mümin Seçim yönetimindeki 50 BG 007 plakalı kamyonet, yolda kara saplandı. Aracı hareket ettiremeyen Seçim, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp yardım çağırdı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, ailenin olduğu bölgeye ulaşmak için kar küreme araçlarıyla yol açma çalışmasına başladı.

'9 saat sonra kurtarıldılar'

Mümin Seçim, eşi Ümran Seçim ile çocukları Ebrar ve Ensar, ekiplerin yaptığı 9 saatlik çalışma sonucu saat 01.00 sularında saplandıkları kardan çıkarıldı. Çocukların karlı ortamda eğlenmek istemesi üzerine yola çıktıklarını belirten baba Mümin Seçim, "Hiçbir sıkıntımız yok. Allah arkadaşlardan razı olsun. Normal yoldan çıkacaktık ama çıkamadık, kara saplandık" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay