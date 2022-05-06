Mahsun Kırmızıgül ahlak abidesi kesildi! Hadi oradan
Geçtiğimiz haftalarda avukat eşi Ece Binay'dan tek celsede boşanan ve evliliğinin ihanet yüzünden sonra erdiği konuşulan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "dürüstlük abidesi" pozu kesti.
Geçtiğimiz haftalarda avukat eşi Ece Binay'dan tek celsede boşanan ve evliliğinin ihanet yüzünden sonra erdiği konuşulan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "dürüstlük abidesi" pozu kesti.
"Çok zorlu günlerden geçiyoruz" diyen Kırmızıgül "Eskiden insanlar hayata kattıkları ile ölçülürken, şu bozuk düzende tamamen kazandığınıza göre size saygı duyuyorlar." diyerek, aklı sıra sosyal mesaj verdi.
Bilindiği gibi, Kırmızıgül'ün, evliyken eşini aldattığını belgeleyen video, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.