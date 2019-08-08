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Mahsum Altunkaya’dan Kurban Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Bayramları bayram yapan birlik ve beraberliğimiz, milletçe kenetlenerek yardımlaşma ve dayanışma içerisinde sevinçlerimize ortak olmaktır” dedi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
Mahsum Altunkaya’dan Kurban Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, “Bayramları bayram yapan birlik ve beraberliğimiz, milletçe kenetlenerek yardımlaşma ve dayanışma içerisinde sevinçlerimize ortak olmaktır” dedi.


İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlayan Başkan Mahsum Altunkaya, mesajında, "Bayramlar, bizleri birbirine yaklaştıran, yardımlaşma ve dayanışma duygularını artıran, barış, huzur ve kardeşliğin hakim olduğu, toplumsal hayatımızda çok önemli bir yeri bulunan mukaddes günlerdir. Ülkemiz ve milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren bayramlarda, dargınlık ve kırgınlıklara son vererek, fakiri, kimsesizi, yetimi, öksüzü, yaşlıyı ve hastaları unutmamalı, maddi ve manevi destekleri esirgememeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ederken, bayramın ülkemize ve tüm insanlığa barış ve mutluluk getirmesini ve bayram sevincinin tüm yıla yayılmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
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