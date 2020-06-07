Mahsulde bereketli yıl
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye’nin salgınla mücadele sürecinde gıda arzı ve güvenliği noktasında herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi.
Sezonun son derece verimli ve bereketli açıldığının altını çizen Güldal, “Özellikle salgın döneminde, ülkemizde sınırlı sayıda çalışma imkanı olduğu bir dönemde arazileri, tarlaları, ekinleri boş bırakmayarak, hasat döneminde de gördüğümüz üzere fevkalade bir verimle, güzel bir hasılatla sezonu geçiriyoruz” dedi.