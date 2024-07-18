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Gündem Mahra Melin Pınar'ın babasından muhalefete tepki! 'Allah'ın adaleti üzerinizden eksik olmasın'
Gündem

Mahra Melin Pınar'ın babasından muhalefete tepki! 'Allah'ın adaleti üzerinizden eksik olmasın'

Yeniakit Publisher
2024-07-18 22:37:00 - 2024-07-18 22:56:06
Mahra Melin Pınar'ın babasından muhalefete tepki! 'Allah'ın adaleti üzerinizden eksik olmasın'

Antalya'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken kamyon çarpması sonucunda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, TBMM'deki komisyon toplantısında eşi Derya Pınar'ın üzerine yürüyen muhalefet partisi milletvekillerine tepki gösterdi.

Başıboş sokak köpekleriyle mücadele kapsamında hazırlanan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşüldü.

Toplantı esnasında kanunla ilgili konuşan AK Partili milletvekilleri, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadelerini kullandı. Derya Pınar da bu sözlere destek verdi.

İnsanlık dışı saldırıya uğradı!

Anne Derya Pınar'a muhalefet partisi milletvekilleri bağırmaya başladı. Aldığı tepkiyle neye uğradığını şaşıran anne Derya Pınar, yanında bulunan Mahra Melin Pınar'ın ayakkabılarını gösterip acısını anlatmaya çalıştı.

CHP, DEM ve TİP'li milletvekilleri ise "Senin çocuğunu AKP öldürdü" diyerek acılı annenin üzerine yürüdü.

Çirkin saldırıya tepki yağdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar da dün yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Pınar mesajında, "Mahra Melin Pınar'ın annesi Derya Pınar'ın gözünden dökülen yaşlarda boğulun. Allahın adaleti üzerinizden eksik olmasın." dedi.

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