Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar'dan duygulandıran mesaj!
Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar duygusal bir paylaşımda bulundu.
Antalya'da başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken refleksle yola çıkınca kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın babası Murat Pınar, Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından duygusal bir mesaj paylaştı.
Murat Pınar mesajında şu ifadeleri kullandı:
Mekanın cennet olsun meleğim. Başka çocukları köpekler kovalayamayacak. Çocuklar ölmeyecek.
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