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Gündem Mahra Melin Pınar'ın acılı annesine CHP, DEM ve TİP'li vekillerden insanlık dışı saldırı! İşte utanç görüntüleri
Gündem

Mahra Melin Pınar'ın acılı annesine CHP, DEM ve TİP'li vekillerden insanlık dışı saldırı! İşte utanç görüntüleri

Yeniakit Publisher
2024-07-17 20:58:00 -
Mahra Melin Pınar'ın acılı annesine CHP, DEM ve TİP'li vekillerden insanlık dışı saldırı! İşte utanç görüntüleri

Antalya'da başıboş sokak köpeklerinin saldırdığı Mahra Melin Pınar'ın acılı annesi Derya Pınar'a TBMM'deki komisyon toplantısında CHP, DEM ve TİP'li milletvekilleri saldırdı.

Türkiye başıboş köpeklere ilişkin düzenlenecek yasayı beklerken bugün skandal bir olay yaşandı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi görüşmeleri başladı. 

Komisyon toplantısına, Antalya'da başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın acılı annesi Derya Pınar da katıldı.,

AK Partili milletvekilleri toplantıda köpek saldırıları sonucunda yaralanan çocukların fotoğraflarını gösterdi.

Toplantı esnasında kanunla ilgili konuşan AK Partili milletvekilleri, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadelerini kullandı. Derya Pınar da bu sözlere destek verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnsanlık dışı saldırıya uğradı!

Anne Derya Pınar'a muhalefet partisi milletvekilleri bağırmaya başladı. Aldığı tepkiyle neye uğradığını şaşıran anne Derya Pınar, yanında bulunan Mahra Melin Pınar'ın ayakkabılarını gösterip acısını anlatmaya çalıştı.

CHP, DEM ve TİP'li milletvekilleri ise "Senin çocuğunu AKP öldürdü" diyerek acılı annenin üzerine yürüdü.

Utanç görüntüleri kameralara yansıdı.

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