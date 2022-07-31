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Aktüel Mahmutyazıcıoğlu'nun miras davasında şok gelişme!
Aktüel

Mahmutyazıcıoğlu'nun miras davasında şok gelişme!

Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti. Erken ailenin mal kaçırdığına dair paylaşımlarda da bulunmuştu. Aile ile yakın ilişkisi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski karısı Benan Kocadereli yaptığı açıklamayla gündem oldu. İşte miras kavgasındaki yeni detaylar...

Yeniakit Publisher
2022-07-31 12:05:00 -
Mahmutyazıcıoğlu'nun miras davasında şok gelişme!

Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisini tehdit ettiğini iddia etmişti. Erken ailenin mal kaçırdığına dair paylaşımlarda da bulunmuştu. Aile ile yakın ilişkisi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski karısı Benan Kocadereli yaptığı açıklamayla gündem oldu. İşte miras kavgasındaki yeni detaylar...

Ece Erken, hayatını kaybeden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu ile kavga etmişti. Hatta kendisine gelen mesajları ifşa ederek "Kardeşinin mallarına çökmüşsün" yorumunda bulunmuştu.

Gelen tehditler üzerine Erken, "Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada… Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım!" dedi. Bu açıklamalar sonrası Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun eski eşi Benan Kocadereli de konuya dair oldu.

BENAN KOCADERELİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Benan Kocadereli, Al Sana Haber’e yaptığı açıklamada Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun ağabeyini savunarak "Her şey benim bilgim dahilinde. Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi" dedi.

İddialara göre Erken hayat sigortasından da para aldı.

 


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