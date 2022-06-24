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Gündem Mahmut Ustaosmanoğlu'na veda! Fatih Camii'nde insan seli
Gündem

Mahmut Ustaosmanoğlu'na veda! Fatih Camii'nde insan seli

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaoğlu'nun cenazesi Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nde kaldırılacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 09:52:00 -

Nakşibendi Tarikatının İsmailağa Cemaat şeyhi olan ve Allah dostlarından Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi 93 yaşında Rahmet-i Rahmana kavuştu.

Cenaze cuma namazına müteakip kaldırılacak

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze bilgileri paylaşıldı. İsmailağa Camii'nin resmi hesabından paylaşılan bilgiye göre Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Cuma namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenaze namazı için binlerce Müslüman sabahın erken saatlerinden itibaren Fatih Camii avlusunu doldurmaya başladı.

"Hanım kardeşlerimizin dikkatine"

İsmailağa Cemaati Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mahmut Efendi Hazretlerimizin hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur. Dolayısıyla hanım kardeşlerimizin, Mahmud Efendi Hazretlerimizin bu hassasiyetini dikkate alıp cenazeye katılmamalarını rica ederiz." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

Erdoğan, mesajında "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

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Yorumlar

Turgaya

mealciler cücük akılları araştırmadan Ehli Sünnete, Müminlere yönelik yorum yapıyor. Cenabı Hak c.c. mealen ne buyuruyor. "Dikkat edin! Allah dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir de." (10/Yûnus 62) “Allah müminlerin dostudur.” (Âl-i imran: 68) Allah c.c. bizleri de dostlarından eylesin evvela buna layık eylesin. Amin

fetösavar

işte müslüman ölümü ile yine ders veriyor. neymiş? kadınların cenazeye katılmaları uygun değilmiş... var mı bunu adam gibi söyleyebilecek babayiğit. hemen daraağacına gönderiverirler... boynukalın hocaya yapmadıklarını bırakmadı azgın azınlık. ulan kilise değil bu cenaze namazı... yakana resim takıp ön safta eteğinle dolaşamazsın...
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