Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin cenazesine katılan CHP’liye linç
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin cenazesine katıldı. Laikçi yobazlar ise Kesici’yi sosyal medyada adeta linç etti.
İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi Hakk’a yürüdü.
Ustaosmanoğlu’nun Fatih Camii’nden kaldırılan cenazesine binlerce kişi katıldı.
Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin vefatı için resmi bir taziye mesajı yayımlamayan CHP’den cenazeye "üst düzey" katılım geldi.
Düzenlenen cenaze törenine CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de katıldı.
Laikçiler kudurdu
Kesici’nin cenazede görülmesi laikçi kemalistleri adeta kudurttu.
Ekşsözlük’te açılan başlıkta İlhan Kesici’ye nefret kusuldu.
Yapılan yorumlarda “Gün geçmiyor ki CHP yeni bir rezilliğe imza atmasın. Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyorsunuz kepaze herifler” denildi.