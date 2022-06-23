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Gündem Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti
Gündem

Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 08:54:00 -
Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk’a yürümüş ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun.” ifadeleri yer aldı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, 24 Haziran Cuma günü cuma namazını müteakip Fatih Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

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Yorumlar

Zeynep Gülsuyu

İnna lillahi ve insan ileyhi raciun Rabbimiz rahmet eylesin..Alimin ölümü ALEMİN ölümü gibidir

HAYRİ ÖZSARAÇ

ALİMİN ÖLÜMÜ ALEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR.YÜCE RABBİM CENNETTE BİZLERİ BERABER EYLESİN..
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