Mahmut Toptaş Hoca ateş püskürdü! Bu milleti zehirleyenlerin herzesi

Mahmut Toptaş, insanın ve insanlığın karşılaşabileceği en tehlikeli mikrop çeşidinin “şirk” olduğunu belirtti. “Koronaya karşı aşı olduğumuz gibi, ‘La ilahe’ diyerek şirkin bütün çeşitlerini temizleyip, kırıp, yıkıp yerine ‘İllallah’ diyerek put insanlardan boşalttığımız gönle, bizi yaratan, yaşatan, donatan ve yöneten Allah inancını yerleştirmeliyiz” diyen Toptaş, Milli Gazete’deki yazısında özetle şunları kaydetti:

“ “Büyük günahlardan sakınınız” dendiğinde halkımızın aklına ilk gelenler nelerdir?

Haksız yere adam öldürmekten, zinadan, uyuşturucudan, içkiden, kumardan, faizden, kul hakkından, rüşvetten, yalandan… diyerek saymaya devam ederiz.

Doğrudur, bunların hepsi büyük günahtır.

Rabbimiz, bizi bu dünyaya tertemiz getirmiş. İnkar başta olmak üzere kirlenmelerden uzak durmamızı istemiş ve nelerden sakınmamız gerektiğini bildirmiş.

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Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz demiş:

“Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Onun (ateşin) üzerinde kaba ve güçlü melekler vardır. Allah'ın onlara emrettiklerine karşı gelmezler ve emredilenleri yaparlar.” (Tahrim Süresi, Ayet 66/6)

Gazze’de ABD, İngiltere, Avrupa silahlarının, bombalarının, füzelerinin ateşi altında can verenleri televizyondan seyrederken içinde yanma hissi duymayanların durumu o Gazze’de şehit olanlardan ve geride gazi olarak kalanlardan daha kötüdür.

Cehennem azabı, bu dünyada insanların tanıdığı odun, kömür, petrol, elektrik, gaz, atom bombası, yanardağ… ateşlerinden daha şiddetli olan cehennem ateşinden koruyunuz.

Rabbimiz buyurur:

“Allah'ın Rasülüne muhalefet edip, geride kalıp oturanlar/oturtulanlar, sevindiler. Allah yolunda malları ve canlarıyla cihat etmekten hoşlanmadılar ve: ‘Sıcaklarda topluca harbe çıkmayın’ dediler. De ki: ‘Cehennem ateşi daha sıcak.’ Keşke bilselerdi (de geride kalmasalardı.)” (Tevbe Süresi, Ayet 9/81)

Önce kendinize dikkat ediniz.

“Ey iman edenler, size gereken kendinizi (ve toplumunuzu) düzeltmektir. Siz doğru yolda olduğunuz zaman sapıtanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O, size yaptıklarınızı haber verecektir.” (Maide Süresi, Ayet 5/105)

Büyük günahları sayarken birinci sıraya “Şirk” koyulmuştur.

Hatta Rabbimiz isterse bütün günahları afvedeceğini ancak, “Şirk” günahını afvetmeyeceğini haber verir:

“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla afvetmez. Şirkin dışındakileri dilediği için afveder. Kim, Allah'a ortak koşarsa (Allah yolundan) çok uzak bir sapıklığa sapar.” (Nisa Süresi, Ayet /116 ve 48)

Kur’an-i Kerim’de iki yüze yakın şirk, müşrik, üşrik, tüşrik, yüşrik, eşreke, şüreka… gibi kelimelerle bizi uyarmaktadır.

Kovit-19 korona mikrobundan korunmak için, devletin yaptığı çalışmaların onda biri, inkar/gavurluk mikrobuna karşı koyma çalışması olsaydı, bu dünyada, evlerin, canların, malların taciz ve tecavüzünden emin olunur, ahirette cehennem azabına karşı tevhid inancı, kalkan olurdu.

Bu şirk mikrobu, uyuşturucu gibi, insanları bağımlı hale getiriyor.

(…) Koronaya karşı aşı olduğumuz gibi, “La ilahe” diyerek şirkin bütün çeşitlerini temizleyip, kırıp, yıkıp yerine “İllallah” diyerek put insanlardan boşalttığımız gönle, bizi yaratan, yaşatan, donatan ve yöneten Allah inancını yerleştirmeliyiz.

Kur’an-i Kerim’de iki yüze yakın ayette, şirkten bahsedildiğinden değerli hocalarımız kendileri çok iyi bildiklerinden en büyük günahın şirk olduğunu söyleyip şirki açıklamadan geçerler.

Dinleyenlerimiz de Mekke’de Lat, Menat, Uzza putlarının adını bilmese de taşa tapınanlardan olmadığına şükreder ve “Çok şükür, Allah’ın varlığına imanım var ve ben müşrik değilim” diye de teselli bulur.

Rabbimiz, Mekke müşriklerinin Allah’a iman ettiklerini haber verir:

“And olsun ki onlara ‘gökleri ve yeri kim yarattı, Güneş’i ve Ay’ı kim emri altında tuttu? diye sorsan; ‘Elbette Allah’ derler. Öyleyse nasıl da döndürülüyorlar?” (Ankebut Süresi, Ayet 29/61, 63, Lokman 31/25, Zümer 39/38, Zuhruf 43/87)

Kendi kanına, canına, gözüne, gönlüne, vücudundaki hücre sayısına ve onların hava, su ve gıdasına katkısı olmayan insan, ilmi arttıkça atomu parçaladıktan sonra dünya büyüklüğündeki manzarayı ve düzeni gördükten sonra “Allah yarattı” demek zorunda kalmış ama bu dünyada kısa yoldan köşeyi dönmek için insanların yönetimini insanı yaratandan alıp, kendi koyduğu kuralları koyanlara uyarak müşrik olmuşlar.

“Şirk” kelimesi ile şirket kelimesi, aynı köktendir.

Şirket, iki veya daha fazla kişinin, hisseleri oranında söz sahibi olduğu kuruluştur.

Şirkte de, yeri-göğü yaratan, yaşatan, donatan ve yöneten, Allah Celle Celalüh hakkında, yaratmasına, yaşatmasına, donatmasına ses çıkarmıyorlar.

Çünkü kendi ten ve canındaki hiçbir şeyi kendisi yaratmadığını, şu anda bile ten ve canını yönetmeye hiçbir katkısı olmadan nefes aldığını, nefes sayısı bitince hiçbir doktorun onun ölmesine engel olamadığını gördüğünden, bir Allah’a iman etmek zorunda kalıyorlar ama semirmenin ve sömürmenin engeli olan Allah’ın yönetmesine itiraz ediyorlar.

Büyük günahlardan, hatta Kur’an-i Kerim’in ifadesiyle Allah’a ve Rasülüne savaş ilanı sayılan faizle, dünyadaki insanlardan parası olsun olmasın hepsinde her saat başı, ilan ettiği faiz rakamlarıyla sömürüsünü, televizyonların baş haberi olarak verdiriyor ve verdiği zararı da insanlığa bildiriyor.

“Filan zaman beş liraydı alıvermedik ama şimdi gücümüz yetmez” diye hayıflanmamız, “Allah’a inanırız ama işimize karıştırmayız” diyenlerin koyduğu kurallara boyun eğmemizden kaynaklanmıştır.

Bu dünyada ahlaki, ekonomik, sosyal, siyasal… krizler, dünyayı yaratan, tabiat kanunlarını koyandan, yönetme yetkisinin alıp, kendi akıllarının salgısıyla bu milleti zehirleyenlerin herzesidir. (…)”