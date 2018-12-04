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Mahmut Koçak kimdir nerelidir?

Mahmut Koçak İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olmasıyla birlikte kim olduğu araştırılıyor. Dr. Mahmut Koçak, AK Parti'den 2007 yılında ihraç edilmişti. 22. dönem Afyonkarahisar Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Peki Mahmut Koçak kimdir? Mahmut Koçak nereli? Mahmut Koçak hangi partilerde görev aldı? İşte Mahmut Koçak hayatı.

04 Aralık 2018 Salı 12:05
Mahmut Koçak kimdir nerelidir?

Mahmut Koçak İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olmasıyla birlikte kim olduğu araştırılıyor. Dr. Mahmut Koçak, AK Parti'den 2007 yılında ihraç edilmişti. 22. dönem Afyonkarahisar Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Peki Mahmut Koçak kimdir? Mahmut Koçak nereli? Mahmut Koçak hangi partilerde görev aldı? İşte Mahmut Koçak hayatı.

Dr. Mahmut Koçak kimdir?

Tıp doktoru, sağlık yöneticisi, siyasetçi, milletvekili. 1964, Afyonkarahisar doğumlu. Babasının adı Talat, annesinin adı Fatma’dır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde sağlık kurumları yönetimi konusunda yüksek lisans yaptı, daha sonra doktorasını tamamladı. Sağlık Bakanlığında müşavir, Özel Çağ Hastanesinde genel koordinatör olarak görev yaptı. Yörük-Türkmen Dernekleri Genel Merkezi kurucu genel sekreteri, TürkiyeMoldova Dostluk Derneği kurucu üyesi, Yolsuzlukla Mücadele Derneği genel başkanı, Türkiye Halter Federasyonu Yönetim

Kurulu üyesi olarak sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi listesinden 22. dönem Afyonkarahisar Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Bir süre bağımsız kaldıktan sonra ANAP’a geçti. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:05
  1. İstanbul
  2. Afyon
  3. Mahmut Koçak kimdir nerelidir?
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