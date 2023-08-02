Mahmut Karabulut kimdir? Konya Emniyet Müdürü kimdir?

Emniyet Müdürleri atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. 52 ilin emniyet müdürü değişti. Mardin Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Konya Emniyet Müdürlüğüne atandı.

Mahmut Karabulut kimdir?

Mahmut Karabulut, 1965 yılında Elazığ ilinde doğdu. İlk ve Orta tahsilini Elazığ ilinde tamamladı. 1983 yılında Polis Koleji, 1987 yılında ise Polis Akademisi'nden mezun oldu. Çeşitli rütbelerde olmak üzere sırasıyla; İzmir Emniyet Müdürlüğü, Batman Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tokat Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde değişik birimlerde görev yaptı. 14.07.2010 tarihinde 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Özel Güvenlik Denetleme Daire Başkanlığı ve Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görev yaptı. Kilis İl Emniyet Müdürü olarak görev yapmaktayken, 06.07.2021 tarihinde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mardin İl Emniyet Müdürü olarak atandı. İl Emniyet Müdürümüz; evli ve bir çocuk babasıdır.