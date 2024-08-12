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Dünya Mahmut Abbas ne zaman Türkiye'ye gelecek?
Dünya

Mahmut Abbas ne zaman Türkiye'ye gelecek?

Yeniakit Publisher
2024-08-12 15:34:00 -
Mahmut Abbas ne zaman Türkiye'ye gelecek?

El-Fetih lideri Mahmud Abbas'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 14 Ağustos'ta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

El-Fetih lideri Mahmud Abbas'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 14 Ağustos'ta Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Mahmud Abbas, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri, siyonist işgal rejimi ile ilgili son gelişmeler, diğer güncel, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Abbas, 15 Ağustos Perşembe günü ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na hitap edecek.

Toplantıyı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.
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Mahmud Abbas, son olarak 5 Mart'ta Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmişti.

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