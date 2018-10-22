Mahmud Esad Coşan Hoca yad edilecek

2001 yılında cami açılışı yapmak için gittiği Avustralya'da geçirdiği trafik kazasında vefat eden Mahmud Esad Coşan Hoca'nın doğumunun 83. yıl dönümü münasebetiyle bir anma programı düzenlenecek.

Miladi takvime göre 14 Nisan 1938 tarihinde dünyaya gelen Mahmud Esad Coşan Hoca'nın Hicri takvime göre her yıl düzenlenen doğum günü anma programı, İskenderpaşa Camisi'nde yaplacak.

Bugün akşam namazını müteakip gerçekleştirilecek olan program, yemek ikramıyla başlayacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam edecek programda ilahiler okunacak, yatsı namazının ardından sohbet ve hatim duası yapılacak.

17 yıl önce Hakk'a yürümüştü

Mahmud Esad Coşan Hoca, Avustralya'da geçirdiği trafik kazasında vefat etmişti. 4 Şubat 2001 gecesi Türkiye saati ile 04.00'te, cami açılışı için bulunduğu Avustralya'nın başkenti Sidney yakınlarındaki Dubbo şehrinde meydana gelen kazada, Mahmud Esad Coşan Hoca ile birlikte damadı Ali Yücel Uyarel de Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu.