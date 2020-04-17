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Mahmud Efendi Hazretlerinin sağlık durumu nasıl?

Nakşibendi büyüklerinden olan İsmailağa Cemaati lideri Şeyh Mahmut Efendi (Ustaosmanoğlu) Hazretleri hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Nakşibendi Tarikatı’nın Halidi Koluna Mensup olan İsmailağa, yıllardır insanları Kur’an ve sünnete davet eden cemaatlar arasında yer aldı. İsmailağa’nın Şeyhi Mahmud Ustaosmanoğlu (Efendi Hazretleri) rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Mahmut Efendi’nin hastaneye kaldırlmasından sonra milyonlarca Mahmut Efendi hayranı Mahmud Efendi Hazretlerinin sağlık durumu nasıl olduğunu merak ediyor.

2020-04-17 23:08:00 - 2020-04-17 23:12:12
Mahmud Efendi Hazretlerinin sağlık durumu nasıl?

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medya hesabından Efendi Hazretlerinin hastalığına ilişkin olarak şunları yazdı: "Mahmud Efendi Hz ile ilgili kanında mikrop çıkmış,mevcud virüsten etkilenmiş gibi bir takım söylemler gerçeği yansıtmıyor.

Şahsına ait bir takım kronik rahatsızlıklardan sebeple hastane ve doktor gözetimindedir.

Başkaca söylem ve haberlere itibar etmeyiniz .!!

Mahmud Efendi Hazretleri 1927’de Trabzon vilâyetinin Of kazasının Miço (Tavşanlı) köyünde doğdu. Babası Mustafa oğlu Ali Efendi, annesi Tufan kızı Fâtıma Hanımefendidir."

 

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Yorumlar

savas

bu adamdan medet umanlara yazik. adamin kendine hayri yok hazretleriymis yaw hehe
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