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Medya Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenazesindeki kalabalıktan böyle ürktüler!
Medya

Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenazesindeki kalabalıktan böyle ürktüler!

Mahmud Efendi Hazretleri'nin son yolculuğuna uğurlandığı cenaze töreni, laikçi sekülerleri ürküttü. Ekşi Sözlük kullanıcıları "Mahmud Efendi'nin cenazesinin korkutuculuğu" başlığı altında İslam'a karşı endişelerini yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 22:33:00 - 2022-06-24 22:57:16
Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenazesindeki kalabalıktan böyle ürktüler!

 Yeniakit.com.tr 

93 yaşında ahirete irtihal eden İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi'nin cenazesine yüzbinlerce kişi katıldı.

Asrı saadet kisvesini çağımızda yaymaya çalışan, çok sayıda talebe yetiştiren, hayatını İslam'a vakfeden büyük İslam alimi, mutasavvıf, İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun cenaze merasemindeki kalabalık, laikçi sekülerleri endişelendirdi.

Endişeleri 'yazık' dedirtti

Ekşi Sözlük kullanıcıları "Mahmud Efendi'nin cenazesinin korkutuculuğu" başlığı altında İslam'a karşı endişelerini yazdı.

Ekşi Sözlük'te çoğunluğu İsmailağa Cemaati'ne mensup Müslümanların, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) sünnetine uygun giyim-kuşamları da hedef alındı.

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Yorumlar

İsmail ZAZA

Laiklik ya din düşmanlığıdır türkiyede öyle uygulanıyor.yada herkes inancında dininde hürdür, herkes jendi dinine göre yaşamaya sahiptir olmalıdır, eğer mayo şort ile gezilseydi hic bir korkutuculuk olmazdı ama islami bir giyim ile oldumu korkutucu oluyor batının bismil eşekleri.

KARDEŞ

BİR ÖLÜRÜZ BİN DOĞARIZ KORKUN GELİYOR GELMEKTE OLAN HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK
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