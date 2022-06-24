Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenazesindeki kalabalıktan böyle ürktüler!
Mahmud Efendi Hazretleri'nin son yolculuğuna uğurlandığı cenaze töreni, laikçi sekülerleri ürküttü. Ekşi Sözlük kullanıcıları "Mahmud Efendi'nin cenazesinin korkutuculuğu" başlığı altında İslam'a karşı endişelerini yazdı.
Yeniakit.com.tr
93 yaşında ahirete irtihal eden İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi'nin cenazesine yüzbinlerce kişi katıldı.
Asrı saadet kisvesini çağımızda yaymaya çalışan, çok sayıda talebe yetiştiren, hayatını İslam'a vakfeden büyük İslam alimi, mutasavvıf, İsmailağa Cemaati lideri Mahmud Ustaosmanoğlu'nun cenaze merasemindeki kalabalık, laikçi sekülerleri endişelendirdi.
Endişeleri 'yazık' dedirtti
Ekşi Sözlük kullanıcıları "Mahmud Efendi'nin cenazesinin korkutuculuğu" başlığı altında İslam'a karşı endişelerini yazdı.
Ekşi Sözlük'te çoğunluğu İsmailağa Cemaati'ne mensup Müslümanların, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) sünnetine uygun giyim-kuşamları da hedef alındı.