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İSLAM Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenaze namazına giden esrarengiz Mü'min! 'Bütün melekler üzerimizde'
İSLAM

Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenaze namazına giden esrarengiz Mü'min! 'Bütün melekler üzerimizde'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Mahmud Efendi Hazretleri'nin Fatih Camisi'ndeki cenaze namazına giden bir kişinin videosunu paylaştı. Videodaki yaşlı adamın, "Bütün melekler üzerimizde. Vallahi bomba atsalar korkmayın." diye bağırması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 18:39:00 - 2022-06-25 18:43:37

 Yeniakit.com.tr 

93 yaşında ahirete irtihal eden Mahmud Efendi Hazretleri, yüzbinlerin katıldığı cenaze merasimi ile son yolculuğuna uğurlandı.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Twitter hesabından cenazeye giden yaşlı bir Müslümanın videosunu paylaştı.

'Bomba atsalar korkmayın'

Videodaki kişinin kullandığı ifadeler dikkat çekti:

Bütün melekler üzerimizde, bütün melekler burada Ya Rabbi. Kanatlarını açtılar, üzerimizdeler. Vallahi bomba atsalar korkmayın. Bomba atsalar bir şey olmaz korkmayın.

Dr. Şenocak, cenaze namazı kılmak için Fatih Camisi'ne giden yaşlı adamın görüntülerini şu ifadelerle paylaştı:

Mahmud Efendi Hazretleri’nin cenazesinde Fatih’in sokaklarında "Bütün melekler burada. Bomba atsalar da korkmayın!" diye yürüyen esrarengiz Mü'minin o sözleri.

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Yorumlar

Vatandaş

Niye esrarengiz olsun heyecana gelmiş mesrebine göre konuşan bir yaşlı işte,biz yinede atılan bombaları engelleyecek teknoloji üretmeye devam edelim,sonrada Allah'a tevekkül edelim.

Mümin

Maalesef hep saldırıya ugrama korkusu yaşıyoruz Guclenelim sağlam duralım sevgiyle ilmle ihlasla
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