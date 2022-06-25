Mahmud Efendi Hazretleri'nin cenaze namazına giden esrarengiz Mü'min! 'Bütün melekler üzerimizde'

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93 yaşında ahirete irtihal eden Mahmud Efendi Hazretleri, yüzbinlerin katıldığı cenaze merasimi ile son yolculuğuna uğurlandı.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Twitter hesabından cenazeye giden yaşlı bir Müslümanın videosunu paylaştı.

'Bomba atsalar korkmayın'

Videodaki kişinin kullandığı ifadeler dikkat çekti:

Bütün melekler üzerimizde, bütün melekler burada Ya Rabbi. Kanatlarını açtılar, üzerimizdeler. Vallahi bomba atsalar korkmayın. Bomba atsalar bir şey olmaz korkmayın.

Dr. Şenocak, cenaze namazı kılmak için Fatih Camisi'ne giden yaşlı adamın görüntülerini şu ifadelerle paylaştı:

Mahmud Efendi Hazretleri’nin cenazesinde Fatih’in sokaklarında "Bütün melekler burada. Bomba atsalar da korkmayın!" diye yürüyen esrarengiz Mü'minin o sözleri.