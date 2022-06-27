Mahmud Efendi Hazretleri'nden şoförüne muhteşem edep dersi!
İsmailağa Cemaati'ne bağlı bir sosyal medya hesabında, geçtiğimiz hafta Hakk'a yürüyen Mahmud Efendi Hazretleri'nin tüm Müslümanlara örnek olacak "edebi" anlatıldı.
Yeniakit.com.tr
Önceki hafta son yolculuğuna uğurlanan Mahmud Efendi Hazretleri şoförü arasındaki diyalog, bir Müslümanın nasıl edepli olması gerektiğini özetledi.
İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, şu ifadeler yer aldı:
Üstad-ı Mahmud Efendi Hazretleri seneler önce Ali Haydar Efendi'nin (k.s.) kabrini ziyarete gittiler. Oradan araçla dönüşte, Mustafa İsmet Ğarîbullâh Hocaefendi'nin mezarının yanından geçerken şoför sordu: Efendim büyük Şeyh Efendi'yi de ziyaret edecek misiniz?
Ziyaret etmek istemez mi? Ama "önce eve gidelim" dedi. Önce eve gittiler, odasına çıktılar, bir iki dakika sonra indiler. "Şimdi gidelim" deyince şoför şaşırdı: Efendim, az önce oradan geçtik. Niye eve gidip, tekrar dönüyoruz?
Üstad buyurdu ki, "Geçerken uğramış olmayalım."