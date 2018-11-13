0553 313 94 23

Mahmud Abbas'tan olağanüstü toplantı çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını görüşmek üzere Filistin yönetimini olağanüstü toplantıya çağırdı.

13 Kasım 2018 Salı 20:37
Mahmud Abbas'tan olağanüstü toplantı çağrısı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib UreykatFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için bölgesel ve uluslararası düzeyde yoğun görüşmeler yaptığını söyledi.

Abbas'ın bu görüşmelerde Filistin halkına uluslararası koruma sağlanmasının gerekliliğini vurguladığını aktaran Ureykat, son gelişmeler üzerine Filistin Devlet Başkanı'nın yurt dışı ziyaretini yarıda keserek ülkeye dönme kararı aldığını da hatırlattı. Ureykat, Abbas'ın, Filistin yönetimine, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması konusunu görüşmek için perşembe günü olağanüstü toplantı çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Kuveyt ziyaretinde Abbas'a eşlik eden Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, bugün yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle Filistin Devlet Başkanı'nın yurt dışı ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldığını" duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, dün resmi ziyaret için Kuveyt'e gitmişti. Filistinli gruplar bu akşam Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

Hamas lideri İsmail Heniyye de kısa süre önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması halinde ateşkes durumuna dönülebileceğini kaydetmişti.

7 Filistinli şehit oldu

İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 7 Filistinli şehit oldu, 25 Filistinli yaralandı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerginliğin fitili ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu.

Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü. Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı.

Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.

Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 20:37
  1. Mahmud Abbas
  2. Filistin
  3. israil

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mine Kırıkkanat zıvanadan çıktı: Atatürk benim ilahım, tapıyorum
    1. Mine Kırıkkanat zıvanadan çıktı:..
    2. Birlikte yaşadığı kadını pompalı..
    3. Japon turist sayısında yüzde 90'a..
    4. Beşamel sos hazırlamanın püf noktaları
    5. 1. Lig'de hoca kıyımı devam ediyor!..
    6. Birleşmiş Milletler'den Yemen'de..
    7. Sahte bal nasıl anlaşılır?
    8. Adnan Oktar'ın villaları yıkıldı
    9. Türkiye'yi kana bulayacaklardı! Bomba..
    10. Rusya'dan Filistin açıklaması
    11. Dişler için bal ve karbonat!
    12. Brexit metninde anlaşma sağlandı!..
    13. Sıvı kaybı mide bulantısını artırıyor
    14. Mahmud Abbas'tan olağanüstü toplantı..
    15. Bunlar bağışıklığınızı çökertiyor!
    16. BMGK acil toplantıya çağrıldı
    17. Cemal Kaşıkçı'nın ses kaydındaki..
    18. 'Saç kremi'niz başka işler yapabilir
    19. Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesi..
    20. Doğum kontrol haplarında tehlike!
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Sarıkaya canlı yayında açıkladı! AK Parti'nin Ankara adayı belli oldu
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...