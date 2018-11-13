Mahmud Abbas saldırılar sonrası Ramallah'a geri dönüyor!
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle yurt dışı ziyaretini yarıda keserek Ramallah'a döneceği belirtildi.13 Kasım 2018 Salı 11:28
İsrail’e ait savaş uçakları dün gece abluka altındaki Gazze'de 7 sivil binayı bombalamış, saldırı sonucu 5 Filistinli şehit olmuştu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle yurt dışı ziyaretini yarıda keserek Ramallah'a döneceği açıklandı.
KAYNAK: AA
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