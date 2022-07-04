Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan kimdir? Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan Trabzonspor’a mı transfer olacak?

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Yeni sezonda a şampiyonluk için mücadele edecek olan Karadeniz temsilcisi transferlerle adından bir kez daha söz ettiriyor. Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan’ın transferi konusunda son dakika açıklama yaptı. Peki Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan Trabzonspor'dan açıklama: "İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Mahmud Ahmed İbrahim Hasan kimdir?

Mahmud Ahmed İbrahim Hasan veya daha çok bilinen adıyla Trézéguet (d. 1 Ekim 1994), İstanbul Başakşehir'de orta saha pozisyonunda görev yapan Mısırlı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2012 yılında El-Ehli kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa ve Aston Villa'da oynadı. 2021-22 sezonunun devre arasında İstanbul Başakşehir'e kiralandı.