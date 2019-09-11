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Mahlepli çatal kurabiye tarifi

Ağızda dağılan mis gibi mahlep kokan çatal tarifi sofralarınıza lezzet katacak. Mahlepli çatal kurabiye nasıl yapılır? İşte Mahlepli çatal kurabiye tarifi

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:30
Mahlepli çatal kurabiye tarifi

Ağızda dağılan mis gibi mahlep kokan çatal tarifi sofralarınıza lezzet katacak. Mahlepli çatal kurabiye nasıl yapılır? İşte Mahlepli çatal kurabiye tarifi

Mahlepli çatal kurabiye tarifi

Malzemeler

250 gr margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
yarım tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı mahlep
1 tatlı kaşığı sirke
aldığı kadar un

Üzeri için

1 tane yumurta sarısı
çörek otu

Yapılışı

Un, çörek otu ve yumurta sarısı hariç bütün malzemeleri yoğurma kabına katıp elimizle karıştırın.

Yavaş yavaş un ekleyerek yoğurun.

Yumuşak ele yapışmayan kurabiye hamuru elde edin.

İki şerit elde edelim uçlarını birleştirip ortasını yanlara doğru açıp tepsiye yerleştirin.

Üzerine yumurta sarısını ekleyin.

Çörek otu serpip 180 derece ısıda pişirin.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:30
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