Mahlepli çatal kurabiye tarifi Ağızda dağılan mis gibi mahlep kokan çatal tarifi sofralarınıza lezzet katacak. Mahlepli çatal kurabiye nasıl yapılır? İşte Mahlepli çatal kurabiye tarifi

Ağızda dağılan mis gibi mahlep kokan çatal tarifi sofralarınıza lezzet katacak. Mahlepli çatal kurabiye nasıl yapılır? İşte Mahlepli çatal kurabiye tarifi Mahlepli çatal kurabiye tarifi Malzemeler 250 gr margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

yarım tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı sirke

aldığı kadar un Üzeri için 1 tane yumurta sarısı

çörek otu Yapılışı Un, çörek otu ve yumurta sarısı hariç bütün malzemeleri yoğurma kabına katıp elimizle karıştırın. Yavaş yavaş un ekleyerek yoğurun. Yumuşak ele yapışmayan kurabiye hamuru elde edin. İki şerit elde edelim uçlarını birleştirip ortasını yanlara doğru açıp tepsiye yerleştirin. Üzerine yumurta sarısını ekleyin. Çörek otu serpip 180 derece ısıda pişirin. Afiyet olsun.

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