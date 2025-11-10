  • İSTANBUL
Mahkumlar birbirini boğarak öldürdü!
Mahkumlar birbirini boğarak öldürdü!

Mahkumlar birbirini boğarak öldürdü!

Ekvador’un El Oro eyaletine bağlı Machala kentindeki bir hapishanede çıkan isyan, büyük bir felakete dönüştü. Mahkumlar hücrelerinde birbirine saldırdı, 31 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 27 mahkumun boğularak öldüğünü duyurdu.

Ekvador’un El Oro eyaletine bağlı Machala kentindeki bir hapishanede çıkan isyan, büyük bir felakete dönüştü. Yetkililer, 31 mahkumun hayatını kaybettiğini, bunlardan 27’sinin boğulma sonucu öldüğünü açıkladı.

Sabah saatlerinde silahlı çatışmayla başlayan olaylarda dört kişi vurularak hayatını kaybederken, öğleden sonra cezaevinde onlarca mahkumun boğularak öldüğü bilgisi paylaşıldı.

27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cezaevi yönetimi, incelemelerde 27 mahkumun hücrelerinde birbirini boğarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayın ardından hapishane tamamen kapatıldı, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, olayın nedeninin henüz netleşmediğini ancak cezaevinde uzun süredir süren çete çatışmalarının krizi tetiklemiş olabileceğini belirtti.

ÜLKEDE HAPİSHANE KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Ekvador, son yıllarda artan çete şiddeti ve hapishane isyanlarıyla gündemden düşmüyor. Ülke genelinde aşırı kalabalıklaşan cezaevlerinde güvenlik zafiyeti nedeniyle yüzlerce mahkumun hayatını kaybetmişti.

Başkent Quito yönetimi, olayın ardından olağanüstü güvenlik toplantısı yaparken, ülke genelindeki hapishanelerde kontrolün güçlendirilmesi kararı aldı.

