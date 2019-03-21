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Mahkemeyi kandıran 15 Temmuz hainlerine indirim uygulanmasın

15 Temmuz şehitlerinden olan polis memuru Münür Alkan’ın yakınlarının avukatı Murat Tanfer Türemen, tüm sanıkların mahkemeye yalan beyanlarla oyalama yönünde ifadeler kullandıklarını belirterek, sanıkların indirimden yararlanmasının hukuka ve mantığa aykırı olduğunu belirtti.

21 Mart 2019 Perşembe 12:17
Mahkemeyi kandıran 15 Temmuz hainlerine indirim uygulanmasın

15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi Şehitler Köprüsünde şehit olan polis memuru Münür Alkan’ın yakınlarının avukatı Murat Tanfer Türemen, tüm sanıkların mahkemeye yalan beyanlarla oyalama yönünde ifadeler kullandıklarını belirterek, sanıkların indirimden yararlanmasının hukuka ve mantığa aykırı olduğuna vurgu yaptı. En az kıdemlisinin Hava Harp Okulu 2. Sınıf öğrencisi olduğunu belirten Avukat Türemen, istinaf dilekçesinde, “Sanıkları taşıyan otobüsün araçlara ve hatta katılanlara çarpmasına rağmen yola devam etmesinden şüphelenmemeleri, etraflarına toplanan vatandaşların sanıkları teslim olmaları ve yola devam etmemeleri hususunda uyarılarını dikkate almamaları, yaralı olan sanıkları da geride bırakarak, üstelik de o zaman zarfı içerisinde köprü tarafında konuşlanmış diğer sanıklarca, bu sanıkların ve de halkımızın bulunduğu yöne ve yoğun ateş açılmasına rağmen köprüye doğru, tereddütsüz olarak ilerlemelerinin hayatın olağan akışına ve de askerlik mantığına açıkça ters düşmektedir” ifadelerini kullandı.

Tatbikatlarda şiddet yoktur

Darbe teşebbüsü olduğunu bilmediklerini belirten savunmaların gerçeği yansıtmadığını anlatan Türemen, Müvekkillerden Aylin Alkan ve Asya Alkan’a miras bırakanı, şehit polis memuru Münür Alkan’ın il Emniyet Müdürü'nün yakın koruması olarak görev yaparken, yine şehit polis memuru Kemal Tosun’un, Cumhurbaşkanının koruma ekibinde görev yaparken, aynı konumda sanıklarca vurularak şehit edildikleri de göz önüne alındığında, bu yaşananların  hiçbir şekilde askeri veyahut asgari bir mantığının bulunmadığı ve hiçbir surette indirimden yararlanmamaları gerektiğini savundu. Er düzeyindeki sanıkların da darbeden haberdar olduğunu belirten Türemen, “Köprüye ilk gelindiğinde trafik akışının kesilmeye çalışılması aşamasında Kuleli'den gelen gruba mensup er olduğu anlaşılan bir kişinin söylediği cümlede kullanılan ‘sıkıyönetim oldu abi, ordu devlete el koydu’ ve darbenin sonucunun ne olacağına dair ‘Tayyip yok güneşli günler bizi bekliyor’ ifadesindeki anlam ile zikredilen olaylar birlikte değerlendirildiğinde, Kuleli'den gelen grubun er düzeyinde de darbenin ve darbe sonucunun neler olabileceğini bildiklerini” anlattı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:17
  1. 15 Temmuz darbe teşebbüsü
  2. Şehitler Köprüsü
  3. polis memuru Münür Alkan
  4. Murat Tanfer Türemen
  5. Hava Harp Okulu
  6. Avukat Türemen
  7. istinaf dilekçesi
  8. Darbe teşebbüsü
  9. Aylin Alkan
  10. Asya Alkan
  11. il Emniyet Müdürü
  12. Kemal Tosun

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