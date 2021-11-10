Mahkemenin kararı Google’ı şoke etti

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, fiyat karşılaştırma pazarındaki rekabete aykırı uygulamaları nedeniyle Avrupa Komisyonu tarafından verilen 2,42 milyar euroluk para cezasına karşı Google'ın yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.

Para cezası onandı

Mahkeme, Google'ın "rakip karşılaştırıcılar yerine kendi ürün karşılaştırıcısını tercih ederek hakim konumunu kötüye kullandığını"n tespit edildiğini belirterek para cezasını onadı. Mahkemeden yapılan açıklamada, Google Alışveriş'in "ayrıcalıklı bir sunum ve konumlandırmadan" yararlandığı, rakip karşılaştırıcıların sonuçlarının ise "sıralama algoritmaları aracılığıyla" arama sonuçları sayfalarına düşürüldüğü belirtildi.

Google 2,42 milyar euro para cezası ödeyecek

Google, karara itiraz etmek isterse dosyayı bir üst mahkeme olan AB Adalet Divanı'na götürebilecek. Soruşturma, rakiplerin şikayetleri üzerine 2010 yılında açılmıştı. AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak 13 ülkede pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2,42 milyar euroluk para cezası vermişti.