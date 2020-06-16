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Aktüel

Mahkemelerde koronavirüse brandalı önlem

Duruşma salonlarında sanık ile mahkeme heyeti arasına naylon branda çekildi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:19:57 -
Mahkemelerde koronavirüse brandalı önlem

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında adliyelerde normalleşme döneminin başlamasıyla Ankara Adliyesi'nde de bazı mahkemeler kendilerine has tedbirler uyguladı.

Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında Ankara Adalet Sarayı'ında normalleşme dönemi uygulamaları hayata geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlayacak düzenlemeler yaptı.

Bu kapsamda, adliye giriş kapılarına sosyal mesafe kurallarını hatırlatan uyarı ve bilgilendirme afişleri ile duruşma salonlarının kapılarına içeriye en fazla kaç kişinin girebileceğinin belirtildiği levhalar asıldı.

Ayrıca mübaşirler, duruşma sırasında nasıl davranılması gerektiği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

- Şeffaf brandalı önlem

Adliyede yoğunluğun artmasıyla birlikte kimi mahkeme ve kalemler ise koronavirüse karşı farklı tedbirlere başvurdu.

Bazı duruşma salonlarında sanık ile mahkeme heyeti arasına şeffaf naylon branda çekildiği, bazılarında ise hakim kürsünün etrafının çıta ve brandayla izole edildiği görüldü.





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