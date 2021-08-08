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Gündem Mahkemeden Ümitcan Uygun'un abisiyle ilgili flaş karar!
Gündem

Mahkemeden Ümitcan Uygun'un abisiyle ilgili flaş karar!

Ankara'da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 11:57:00 -
Mahkemeden Ümitcan Uygun'un abisiyle ilgili flaş karar!

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun, kardeşinin Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları sonrası 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Erol Uygun, Ankara adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Erol Uygun, 1 ay konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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