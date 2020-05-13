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Gündem

Mahkemeden tepki çekecek 'kaçak villa' kararı! “Bidon kafa”ya 'Yargı' kıyağı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil’e ait Bodrum’daki villanın kaçak bölümlerinin yıkımı, Muğla Bölge İdare Mahkemesi'nce durduruldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:47:00 - 2020-05-13 14:48:52
Mahkemeden tepki çekecek 'kaçak villa' kararı! “Bidon kafa”ya 'Yargı' kıyağı

AK Parti seçmenine "bidon kafa" diyerek onları aşağılayan Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e Yargı’dan jet kıyak geldi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Muğla'nın Bodrum Bitez'deki villanın ruhsata aykırı bölümlerinin yıkım kararı Muğla Bölge İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonrası durduruldu.

Özdil ailesi yıkmayınca belediye ekipleri devreye girmişti

Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil adına Bodrum Bitez'de satın aldığı villanın ruhsata aykırı bölümlerinin yıkım kararı Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince belirlenmesinin ardından Özdil ailesi villanın kaçak bölümlerini yıkmayınca, Bodrum Belediyesi ekipleri yıkım için bu sabah saatlerinde villaya gelmişti. Hülya Özdil, üzerine kayıtlı 349 ada 4 parsel bulunan villaya yapı ruhsat ve eklerine aykırılıktan dolayı başvurarak yapı kayıt belgesi almıştı. Özdil ailesinin aldığı ‘Yapı Kayıt Belgesi’ kaçak bölümler ortaya çıkınca iptal edilmişti.

Avukatın başvurusu sonrası ‘iptal’ kararı

Bu sabah yıkım için gelen ekiplerin ardından Hülya Özdil’in avukatı tarafından Muğla İdare Mahkemesi başkanlığına yıkım kararı iptali başvurusu yapıldı. Başvuru sonrası yıkım kararının iptal edildiği öğrenildi.

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Yorumlar

Mahmut Oz

Bunlar laikci kamalist beyaz Turk,bunlarin dokunulmazligi var,canlarinin istedigi yere istedikleri binayi yaparlar,nasil olsa memleket bunlarin babalarinin ciftligi! Yargi bunlara dokun(a)maz,ancak cevrelerinden dolanir.
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abdrhman

hsk ne işle meşgul nedir bu rezil durum yetti gari
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