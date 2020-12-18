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Spor Mahkemeden Maradona kararı
Spor

Mahkemeden Maradona kararı

Kasım ayında yaşamını yitiren Arjantinli futbol efsanesi Diego Armanda Maradona'nın bedeninin yakılmasına mahkeme engel oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 00:06:00 -
Mahkemeden Maradona kararı

Kasım ayında hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Armanda Maradona'nın bedeninin yakılmasına mahkeme engel oldu. Maradona'nın DNA testi sebebi ile cenazesinin yakılmadığı ortaya çıktı. 6 kişi, Maradona'nın öz çocuğu olduğu iddiasıyla dava açmıştı.

Buenos Aires mahkemesi, verdiği kararla DNA testi gerekebileceği için Maradona'nın bedeninin yakılmamasına karar verdi.

Avukatı, Maradona'nın DNA örneklerinin çoktan alındığını ancak yine de bedenin yakılmasına izin verilmediğini belirtti.

6 kişinin öz çocuk olma iddiası üzerine açtığı dava, bir süre daha sürecek gibi görünüyor.

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