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Spor Mahkemeden Galatasaray'ı ilgilendiren karar
Spor

Mahkemeden Galatasaray'ı ilgilendiren karar

Galatasaray Adası'na ilişkin yürütülen davada karar çıktı. Galatasaray Kulübü, kararı bir açıklama ile duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:28:00 -
Mahkemeden Galatasaray'ı ilgilendiren karar

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası davasıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı kırmızılılar, işletmecinin adadan tahliyesine karar verdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir.

Camiamıza hayırlı olsun.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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