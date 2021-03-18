Mahkemeden Galatasaray'ı ilgilendiren karar
Galatasaray Adası'na ilişkin yürütülen davada karar çıktı. Galatasaray Kulübü, kararı bir açıklama ile duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası davasıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı kırmızılılar, işletmecinin adadan tahliyesine karar verdi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine Yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 (bugün) tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir.
Camiamıza hayırlı olsun.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.