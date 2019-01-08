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Mahkemeden Akit’e bir skandal karar daha! Yargı ne yapmaya çalışıyor?

Yeniakit.com.tr’de 16 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan “Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Adnan Köklükaya görevinden alındı” başlıklı haber ile ilgili açılan davada, Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi; 3 sayfalık cevap dilekçemizi dikkate almayarak Akit’i astronomik para cezasını ödemeye hükmetti.

08 Ocak 2019 Salı 13:27
Mahkemeden Akit’e bir skandal karar daha! Yargı ne yapmaya çalışıyor?

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla okurlarının haber ihtiyacını karşılayan Yeniakit.com.tr’de 16 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan “Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Adnan Köklükaya görevinden alındı” başlıklı haber ile ilgili açılan tazminat davası sonuçlandı. Bir yıldır devam eden davada, Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi; 3 sayfalık cevap dilekçemizi dikkate almayarak Akit’i astronomik para cezasını ödemeye hükmetti. Yüzü gözükmeyen elleri kelepçeli bir şahsın görselinin kullanıldığı fotoğrafın kısa bir süre sonra kaldırılmasını dikkate almayan Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Selma Durdu, davacının kişilik haklarının saldırıya uğradığını iddia etti.

Niçin görevden alındığı araştırılmadı

Karayolları Genel Müdürlüğü’ndeki görevinden neden alındığı bir muammaya dönüşen Adnan Köklükaya’nın kişiliğine yönelik herhangi bir hakaret ifadesi geçmeyen haberi eleştiren hakime Selam Durdu, gerekçeli kararında, şu ifadeleri kullandı: “Kullanılan resmin davacının kişilik haklarına saldırı oluşturduğu sonucuna varıldığından davanın kısmen kabulü ile her bir davalıdan 8000’er TL manevi tazminatın davalılardan ayrı ayrı tahsili ile davacıya ödenmesine karar vermek gerekmiştir.

Çelişkiler dilekçede bir bir sıralanmıştı

Akit Medya Grubu’nun Hukuk Danışmanı Ali Pacci tarafından Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan cevap dilekçesinde ise gerçekliği tartışılmayan haber içeriğindeki resmin düzeltildiği, yayımlanan haberin saldırı niteliğinde olmadığı davacı tarafın kabulünde olduğu ifade edildi. Olgular ve kanaatler arasındaki ayrıma dikkat çekilen dilekçede, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, medyaya “yanlışlar konusunda nefes alacak bir alan” tanıma adına iyiniyet savunmasını kabul etmiştir. Bir gazete ve yayın meşru bir amaç güdüyorsa, konu halkı ilgilendiren bir konuysa, söz konusu olgular yanlış olsa dahi, basın sorumlu tutulmayacaktır” denildi. İnternet mecralarında yayımlanan haberin gerçek dışı olmasında bile talep edilecek tazminatın 3-5 bin lira civarında olduğu vurgulanan dilekçede, Adnan Köklükaya’ya saldırı teşkil ettiği öne sürülen resmin, yayından anında kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca Avukat Pacci’nin dilekçesinde, Köklükaya’nın sulh ceza hakimliğinden yayına erişimin engellenmesini istemediği bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 13:27
  1. İstanbul
  2. Yeniakit.com.tr
  3. tazminat davası
  4. Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi
  5. Akit
  6. Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Selma Durdu
  7. Karayolları Genel Müdürlüğü
  8. Adnan Köklükaya
  9. Selam Durdu
  10. Akit Medya Grubu
  11. Akit Medya Grubu’nun Hukuk Danışmanı Ali Pacci
  12. Avukat Pacci
  13. sulh ceza hakimliği

YORUM YAZ

  • emiremir8 dk önce
    NIYE SKANDAL OLSUNKI NE OZELLIGI VAR AKITIN ZIHNIYETE BAK LEHINE VERIRSE ADALET DEGILSE SKANDAL OLUYOR SIZI GIDI CAKMA MUSLUMAN SIZI
  • Ergin YaşarErgin Yaşar11 dk önce
    Bir bürokrat "yandaş" kabul edilen bir gazeteye dava açmaktan çekinmiyor.Bekleyelimgörelim bu bürokrat terfi mi edecek.Yani Akit ile aram açılır ise terfi edemem diye düşünmüyor. O zamanAkit"yandaş" sayılmaz.
  • MemetMemet25 dk önce
    Hakimlerine bakın sayın YENİAKİT.Morçatı cı falan olabilir,bilmiyorum.
  • asiasi29 dk önce
    Başkalara dokununca iyi size dokununca kötü! İşte Türkiyedeki hukuk işte demokrasi....akp nin arka bahçesi olmaya devam et akit gazetesi.
  • Yargı Kimlere EmanetYargı Kimlere Emanet33 dk önce
    Geçen ay da İYİ Parti kocaeli teşkilat kurucusu MEHMET AVCI isimli bir şahıs akit gazetesi ve diyanet reisi hakkında 5816 sayılı kanunu gerekçe göstererek şikayetçi oldu! yüzlerce kişiyi daha şikayet ettiğini ve edeceklerini bağırarak ve korkusuzca ilan ediyordu! "Bunlara adliyenin merdivenlerini ezberleteceğim" diyordu! İŞTE YARGI CEZLARI YAĞDIRIYOR!! Sanki iktidarda kemalist İYİ parti var! sanki 16 yıldır bizim oy verdiğimiz akparti'ye birileri darbe yapmış(!) MEHMET AVCI İSİMLİ BU HERİF BU CESARETİ KİMDEN ALIYOR? Twitterde de https://twitter.com/tcmehmetavci hesabı var! Bir taraftan da SURİYELİ DÜŞMANLIĞI körüklüyor! Daha yeni savcılığa ifade vermiş! 5816'YI KULLANARAK AKPARTİYE OPERASYON ÇEKİYOR, GÖZDEN DÜŞÜRÜYORLAR!
  • karamanlıkaramanlı45 dk önce
    neye kime göre astronomik, kılıçdaroğlunun ödediklerinin yanında hiç..

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