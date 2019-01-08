Mahkemeden Akit’e bir skandal karar daha! Yargı ne yapmaya çalışıyor?

Mustafa Durmaz İstanbul

Doğru ve ilkeli habercilik anlayışıyla okurlarının haber ihtiyacını karşılayan Yeniakit.com.tr’de 16 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan “Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Adnan Köklükaya görevinden alındı” başlıklı haber ile ilgili açılan tazminat davası sonuçlandı. Bir yıldır devam eden davada, Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi; 3 sayfalık cevap dilekçemizi dikkate almayarak Akit’i astronomik para cezasını ödemeye hükmetti. Yüzü gözükmeyen elleri kelepçeli bir şahsın görselinin kullanıldığı fotoğrafın kısa bir süre sonra kaldırılmasını dikkate almayan Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Selma Durdu, davacının kişilik haklarının saldırıya uğradığını iddia etti.

Niçin görevden alındığı araştırılmadı

Karayolları Genel Müdürlüğü’ndeki görevinden neden alındığı bir muammaya dönüşen Adnan Köklükaya’nın kişiliğine yönelik herhangi bir hakaret ifadesi geçmeyen haberi eleştiren hakime Selam Durdu, gerekçeli kararında, şu ifadeleri kullandı: “Kullanılan resmin davacının kişilik haklarına saldırı oluşturduğu sonucuna varıldığından davanın kısmen kabulü ile her bir davalıdan 8000’er TL manevi tazminatın davalılardan ayrı ayrı tahsili ile davacıya ödenmesine karar vermek gerekmiştir.”

Çelişkiler dilekçede bir bir sıralanmıştı

Akit Medya Grubu’nun Hukuk Danışmanı Ali Pacci tarafından Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan cevap dilekçesinde ise gerçekliği tartışılmayan haber içeriğindeki resmin düzeltildiği, yayımlanan haberin saldırı niteliğinde olmadığı davacı tarafın kabulünde olduğu ifade edildi. Olgular ve kanaatler arasındaki ayrıma dikkat çekilen dilekçede, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, medyaya “yanlışlar konusunda nefes alacak bir alan” tanıma adına iyiniyet savunmasını kabul etmiştir. Bir gazete ve yayın meşru bir amaç güdüyorsa, konu halkı ilgilendiren bir konuysa, söz konusu olgular yanlış olsa dahi, basın sorumlu tutulmayacaktır” denildi. İnternet mecralarında yayımlanan haberin gerçek dışı olmasında bile talep edilecek tazminatın 3-5 bin lira civarında olduğu vurgulanan dilekçede, Adnan Köklükaya’ya saldırı teşkil ettiği öne sürülen resmin, yayından anında kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca Avukat Pacci’nin dilekçesinde, Köklükaya’nın sulh ceza hakimliğinden yayına erişimin engellenmesini istemediği bildirildi.