Mahkemede karşı karşıya geldiler! Davut Güloğlu’ndan milyonların tepkisini alan Sıla’ya flaş çıkış

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S… olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı.

Sıla, bu sözlerin ardından şikayetçi olmuş ve Davut Güloğlu hakkında, "Alenen hakaret" suçundan 2,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Güloğlu, 2 Mayıs 2017'de "Alenen hakaret" suçundan önce 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış, Güloğlu'nun bu cezası 8 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmişti.

Dosya istinafa gitmişti

Davut Güloğlu, avukatı aracılığıyla istinaf mahkemesine başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, "Eylemin sanık tarafından işlendiğinin kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığını, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı" anlaşıldığından Güloğlu'nun başvurusunu esastan reddetti. Böylece Güloğlu'nun cezası kesinleşmiş oldu. Bu arada Sıla, Davut Güloğlu'na tazminat davası açmıştı.

Tazminat davası için adliyeye geldi

Sıla ve Güloğlu arasındaki tazminat davası bugün İstanbul Adalet Sarayı'nda görüldü. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

'Sıla kendi üzerine aldı'

Hakim karşısında kendisini savunan Güloğlu, 'Ben ceza Mahkemesinde yapılan davayı adaletli bulmuyorum. Burada özgürce yargılanıyorsak 15 Temmuz'da ikimizi savunduğumuz içindir. Ben bu ülkeyi sevmeyenler için 'S... git' ifadesi kullandım. Benim sözümün aynısının bir televizyonda prof. bu şekilde tekrar etmiştir. Ben bu cümleyi o gün ki acılar ve yaşadığımız kayıplar nedeniyle milli duygularım kabardığı için bana ağır gelen bu sözü eleştirdim. Ben bu sözleri kendisine söylemediğimi belirtmeme rağmen Sıla hanım üzerine alındı. Bana karşı dava açmakla bu sözü sahiplenmiştir"dedi.

'Şeref ve haysiyeti zedelendi'

Sıla'nın avukatı ise, sanatçının şeref haysiyet ve itibarının zedelendiğini belirterek tazminat verilmesini talep etti.

Kaynak: Sabah