Mahkemede bile geri adım atmazdı! Hak edene hak ettiği cevabı veren kalem Hasan Karakaya

Bugün TÜGVA öncülüğünde on binlerce insan Galata Köprüsü’nde buluştu. “Şehitlerimize rahmet, Filistin’e destek, İsrail’e lanet” sloganıyla toplanan binlerce duyarlı insan, terör örgütü PKK’nın şehit ettiği 12 askerimiz için, Filistin’de soykırıma maruz kalan binlerce mazlum için hep bir ağızdan sloganlar attı, marşlar okudu, dualar etti.

Geçtiğimiz günlerde Filistin’e destek veren vatandaşlarımıza küfür ve hakaretler yağdıran Fatih Altaylı isimli sözde gazeteci de söz konusu etkinlik sonrası tekrar akıllara geldi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Fatih Altaylı ve türevleri de masaya yatırıldı.

Programda, Fatih Altaylı’nın 28 Şubat sürecinde başörtülü öğrencilere yönelik küfürleri de hatırlatıldı, ardından Altaylı’ya verdiği cevapla tarihe geçen merhum Hasan Karakaya ağabeyin meşhur yazısı da konuşuldu.

Karahasanoğlu, merhum Hasan Karakaya’nın o dönemin şartlarında dahi korkmadan hakkı söylediğini, mahkemede kıvıran gazetecilerden olmadığını, hakimin yüzüne karşı dahi çekinmeden cesurca doğruları konuştuğunu anlattı.

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