Mahkeme polisinden Trump'a olay hareket
Hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, mahkeme salonuna girerken görevli polis memuru Trump'a kapıyı tutmadı ve kapı Trump'a çarptı.
ABD'ni eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.
Gözaltına alındı
Manhattan Bölge Savcılığı'nda polis tarafından yasal prosedür gereği gözaltına alınan Trump, parmak izlerinin alınmasının ardından mahkeme salonuna götürüldü.
Polis kapıyı tutmadı
Trump, polis eşliğinde mahkeme salonuna götürülürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme polisi bir dönem saygıyla durduğu Trump'a kapıyı tutmadı.
Gerginliği yüzüne yansıdı
Polisin ardından salona giren Trump, kapının çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı. O anlarda Trump'ın gerginliği suratına yansıdı.