  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mahkeme polisinden Trump'a olay hareket
Gündem

Mahkeme polisinden Trump'a olay hareket

Yeniakit Publisher
2023-04-05 00:24:00 -

Hakim karşısına çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, mahkeme salonuna girerken görevli polis memuru Trump'a kapıyı tutmadı ve kapı Trump'a çarptı.

ABD'ni eski Başkanı Donald Trump, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıktı.

Gözaltına alındı

Manhattan Bölge Savcılığı'nda polis tarafından yasal prosedür gereği gözaltına alınan Trump, parmak izlerinin alınmasının ardından mahkeme salonuna götürüldü.

Polis kapıyı tutmadı

Trump, polis eşliğinde mahkeme salonuna götürülürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme polisi bir dönem saygıyla durduğu Trump'a kapıyı tutmadı.

Gerginliği yüzüne yansıdı

Polisin ardından salona giren Trump, kapının çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı. O anlarda Trump'ın gerginliği suratına yansıdı.

Biden'dan 'Trump' çıkışı: Polise güveniyorum
Biden'dan 'Trump' çıkışı: Polise güveniyorum

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Biden'dan 'Trump' çıkışı: Polise güveniyorum

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkemedeki ilk sözleri
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkemedeki ilk sözleri

Dünya

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkemedeki ilk sözleri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23